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В Алматы водитель автобуса подверг опасности жизни пассажиров и пешеходов

15 февраля 2017, 15:12

Пострадал один человек.


В Алматы 15 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух автомобилей Mercedes, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла по ул.Калдаякова, выше ул.Гоголя, перед пешеходным переходом. Двигавшийся в южном направлении поток машин остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Однако, двигавшийся в том же направлении водитель пассажирского автобуса, судя по всему, не намеревался этого делать, и в итоге он врезался сзади в Mercedes, который по инерции столкнулся со стоявшим впереди Mercedes.

В ДТП пострадала девушка из серебристого Mercedes. Врачи "скорой" настаивали на госпитализации, но она осталась на месте. О пострадавших пассажирах из автобуса не сообщается.








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