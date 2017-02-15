Дарига Назарбаева экс-главе «НК «КазМунайГаз»: Может, бензин бы дешевле стоил

В Сенате Парламента РК под председательством руководителя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой состоялась встреча с руководством Министерства сельского хозяйства РК, на которой обсудили вопросы продовольственной безопасности страны, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе обсуждения участники встречи затронули вопрос больших наценок при перепродаже товаров, произведенных в сельском хозяйстве. Депутат Сената Лаззат Киинов на доводы первого вице-министра МСХ РК Кайрата Айтуганова о том, что эту проблему помогут решить созданные оптово-распределительные центры заявил, что они не решат эту проблему.

«Они не решат эти проблемы. Торговую цепочку отслеживать нужно каждую, чтобы определенно не больше взяли», - сказал депутат.

Со своей стороны он посоветовал законодательно закрепить процентный показатель возможных накруток.

«В нефти мы делали такую попытку, в топливе, мы каждой цепочке говорили - не больше 3-5 процентов. Если ты это нарушил, мы тебе не дадим топливо. В этом случае надо законодательно сделать, чтобы они не больше имели процентов», - уточнил Л. Киинов.

Такой подход, предложенный депутатом, нашел поддержку у Д. Назарбаевой, она заметила, что «жаль, что Л. Киинов уже не работает» в нефтеотрасли.

«Как жалко, что вы там уже не работаете. Может, бензин бы дешевле стоил», - отметила она.

Напомним, Л. Киинов с 2002 года председательствовал в ЗАО «НК «КазМунайГаз», а с 2013 года вошел в состав Сената.

В то же время Д. Назарбаева поручила разобраться по вопросам мобилизационного резерва «Продкорпорации». По словам К. Айтуганова, сегодня нацкомпания занимается только продовольственной безопасностью и выходом на экспортные рынки. Раньше еще она занималась кредитованием.

«Сегодня мы одну ступень убрали, сегодня она не кредитует. Теперь она должна покупать у сельхозпроизводителя по справедливой цене продукцию, формировать и экспортировать. Мы сейчас начинаем работу, чтобы он стал экспортным центром. Опыт мы в этом году начали», - ответствовал он.

«Надо очень серьезно разобраться в вопросах мобилизационного резерва, в деятельности «Продкорпорации», - заметила Д. Назарбаева.

Ксения Давыдова, Астана