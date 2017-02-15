 
Ясно
-16°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 69%

Давление: 739 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

321.50

15 февраля 

Курс НБРК

322.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

320.50

Продажа

321.50

АСТАНА

Покупка

320.00

Продажа

321.00

Подробнее
339.70

15 февраля 

Курс НБРК

342.19

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

339.70

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Между Министерством по делам религий и гражданского общества и ДУМК подписано соглашение

 

Сегодня в Астане подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам религий и гражданского общества РК и Духовным управлением мусульман Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр Нурлан Ермекбаев, что Духовное управление мусульман Казахстана способствует укреплению стабильности в религиозной сфере посредством проведения просветительской работы, предостережения верующих от идей деструктивных религиозных течений.

-Мы будем тесно сотрудничать с Духовным управлением в мероприятиях, направленных на усиление эффективности государственной политики в сфере религий, - акцентировал внимание министр. - Именно это лежит в основе подписания соглашения».

Нурлан Ермекбаев обозначил нацеленность министерства на организацию с муфтиятом совместной работы по проведению мероприятий, направленных на профилактику распространения религиозного экстремизма, осуществление дополнительных шагов для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и привлечения для этого религиозных объединений в рамках мероприятий по обеспечению безопасности общества, о которых сказано в Послании главы государства народу Казахстана в этом году.

По мнению Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы, «соглашение ориентирует муфтият на налаживание тесного взаимодействия с государством по актуальным вопросам религиозной сферы». Он считает, что данное соглашение предоставляет возможность эффективно проводить информационно-разъяснительную работу по профилактике религиозного экстремизма и терроризма посредством культивации традиционных духовных ценностей среди разных социальных групп, в том числе среди молодежи. Совместная с уполномоченным органом в сфере религий работа является основой формирования у молодежи духовных ценностей, соответствующих принципам светского государства, заключил глава ДУМК.

 

15 февраля 2017, 15:22
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код