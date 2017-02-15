В Таразе открылись «Центр коррекционной поддержки речевого развития детей» и «Самопознание»

Они могут стать площадкой по обмену опытом для логопедов других городов и областей.

В Таразском государственном педагогическом институте открылись «Центр коррекционной поддержки речевого развития детей» и «Самопознание» , сообщает пресс-службу акима Жамбылской области.





В центрах будут проводиться работы по развитию и воспитанию детей с различными речевыми нарушениями. Занятия, проводимые с детьми, можно использовать и в качестве практической подготовки будущих логопедов. Студенты 3-4 курсов могут проходить практику в качестве учителей-логопедов.





Цель центра «Самопознание» – достижение гармонии в духовно-нравственном развитии, обогащение национальными и общечеловеческими ценностями, стремление к взаимопониманию и согласию, осуществление самосовершенствования. В настоящее время в городе Тараз функционируют 44 детских общеобразовательных учреждений. Из них только 2 детских сада - №8 и №6 являются логопедическими. В остальных дошкольных учреждениях функционируют специальные логопункты. Поэтому с каждым днем увеличивается спрос на логопедическую услугу.





Кафедра «Специальная педагогика» ТарГПИ осуществляет подготовку будущих логопедов по образовательной программе «Дефектология». К специалистам вуза часто обращаются родители, коллеги, студенты с просьбой оказать платные логопедические услуги детям старшего дошкольного возраста. Для решения данной проблемы руководством ТарГПИ открыт «Центр коррекционной поддержки речевого развития детей» с использованием потенциала специалистов и студентов 3-4 курсов.



