В китайском Гуанчжоу запретили продавать живую птицу из-за вируса H7N9

Запрет будет действовать с 16 по 28 февраля.

Власти китайского города Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) ввели двухнедельный запрет на продажу живой птицы из-за опасности распространения вируса птичьего гриппа со штаммом H7N9. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает передает ТАСС





Запрет будет действовать с 16 по 28 февраля. Все торговые точки и городские рынки, на которых велась продажа живой птицы, должны пройти дезинфекцию. Аналогичные меры принимаются сейчас во многих провинциях страны, где зарегистрировано большое число заражений человека птичьим гриппом.





Ранее, 12 февраля, власти восточной китайской провинции Чжэцзян приняли решение о закрытии всех рынков по продаже живой птицы из-за опасности распространения вируса птичьего гриппа со штаммом H7N9.





Согласно опубликованному накануне докладу Государственного комитета по делам здравоохранения и ограничения рождаемости, в январе текущего года в Китае вирус H7N9 был выявлен у 192 человек, 79 из них скончались. Заражения человека птичьим гриппом зафиксированы в провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Хэнань, Гуандун, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань и Сычуань, один человек заболел в Пекине.

Впервые птичий грипп был диагностирован в Китае у человека в марте 2013 года. До сих пор нет свидетельств того, что он может передаваться от человеку к человеку воздушно-капельным путем.





Фото с сайта agroday.ru



