Одному из осужденных по уголовному делу Серика Ахметова заменен срок в колонии на штраф

Как сообщили в Карагандинском областном суде, ходатайство осужденного было удовлетворено с учетом положительных характеристик, хорошего поведения в исправительном учреждении и его активном участии в деятельности АК 159/1.

«Постановлением коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда неотбытая часть наказания заменена на штраф в размере 170 тысяч тенге», - сообщили в суде.

«Постановлением коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда неотбытая часть наказания заменена на штраф в размере 170 тысяч тенге», - сообщили в суде.

Ерлан Кисыков после оглашенного приговора не был этапирован в колонию, как большинство осужденных по громкому коррупционному делу, а остался в следственном изоляторе АК 159/1 департамента уголовно-исполнительной системы. Там он работал на хозяйственных объектах.



