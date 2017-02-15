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Одному из осужденных по уголовному делу Серика Ахметова заменен срок в колонии на штраф

15 февраля 2017, 15:29

Как сообщили в Карагандинском областном суде, ходатайство осужденного было удовлетворено с учетом положительных характеристик, хорошего поведения в исправительном учреждении и его активном участии в деятельности АК 159/1.


Приговоренный к трем годам лишения свободы бывший директор департамента активов АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» Ерлан Кисыков добился замены наказания в колонии на штраф, сообщает МИА «Казинформ».

Суд заменил реальный срок в колонии и штраф на основании статьи 73 Уголовного кодекса РК «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

Как сообщили в Карагандинском областном суде, ходатайство осужденного было удовлетворено с учетом положительных характеристик, хорошего поведения в исправительном учреждении и его активном участии в деятельности АК 159/1.

«Постановлением коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда неотбытая часть наказания заменена на штраф в размере 170 тысяч тенге», - сообщили в суде.

Ерлан Кисыков после оглашенного приговора не был этапирован в колонию, как большинство осужденных по громкому коррупционному делу, а остался в следственном изоляторе АК 159/1 департамента уголовно-исполнительной системы. Там он работал на хозяйственных объектах.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области 11 декабря 2015 года Ерлану Кисыкову было назначено 3 года лишения свободы.

Суд признал его виновным по статье 307 часть 3 УК «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность».

Напомним, 21 руководитель коммерческих и государственных органов были осуждены приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области 11 декабря 2015 года. В частности, бывший премьер-министр страны Серик Ахметов был осужден на 10 лет лишения свободы, но апелляционная коллегия Карагандинского облсуда снизила срок до 8 лет.


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