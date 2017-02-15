В Германии проводят обыски у турецких имамов, подозревающихся в шпионаже
15 февраля 2017, 15:32
Глава Ведомства по охране конституции в земле Северный Рейн-Вестфалия Буркхард Фрайер сообщил ранее, что по меньшей мере 13 имамов DİTİB из этой земли передавали информацию о предполагаемых сторонниках Гюлена в Анкару.
Сотрудники уголовной полиции Германии с утра среды проводят обыски в домах у четырех исламских священнослужителей действующего на территории Германии турецкого исламского союза DİTİB, их подозревают в шпионаже, сообщил журнал Spiegel, передает РИА Новости.
Обыски проводят правоохранители из федерального управления уголовной полиции ФРГ и земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Следователи действуют от лица генеральной прокуратуры ФРГ, которая уже несколько месяцев ведет расследование в отношении сотрудников DİTİB по подозрению в тайной агентурной деятельности.
У полиции есть подозрения, что имамы и религиозные атташе DİTİB от лица управления по религиозным делам Турции (Диянет) вели слежку за членами общины и немецкими преподавателями, чтобы выявлять и сообщать Анкаре о предполагаемых последователях оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле прошлого года.
В декабре представитель по религиозно-политическим вопросам от фракции "Зеленые" Фолькер Бек передал в прокуратуру документы, среди которых находилось письмо Диянет турецкому иностранному представительству и отчеты генерального консульства Турции в Германии Анкаре. В DİTİB поначалу все обвинения отрицали, но позднее завили, что некоторые имамы неверно истолковали поручение Диянет.
В Германии DİTİB принадлежат около 900 мусульманских общин, отмечает журнал.
Глава Ведомства по охране конституции в земле Северный Рейн-Вестфалия Буркхард Фрайер сообщил ранее, что по меньшей мере 13 имамов DİTİB из этой земли передавали информацию о предполагаемых сторонниках Гюлена в Анкару. Имена 33 человек и 11 институтов сферы образования был переданы в Диянет.
Фото © AP Photo/ Jens Meyer
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