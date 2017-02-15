Opel и Vauxhall станут французскими

Американский концерн General Motors ведет переговоры о продаже своего европейского бизнеса, в частности – марок Opel и Vauxhall – французской группе PSA, в которую входят Peugeot, Citroen и DS. Представитель PSA подтвердил эту информацию немецкой газете Handelsblatt, но официального заявления автопроизводители еще не делали.





GM и PSA сотрудничают в разных сферах уже несколько лет, и хотя в 2013 году американцы продали свою 7-процентную долю во французском концерне, в последнее время они ищут способы расширения сотрудничества с Peugeot, которые позволили бы им снизить убыточность «Опеля».





Новейший серийный автомобиль Opel – кроссовер Crossland X – делит платформу с Peugeot 2008, а более крупный Grandland X, который выйдет позднее в этом году, будет построен на базе Peugeot 3008. Кроме того, Peugeot, Citroen и Opel вместе разрабатывают легкие коммерческие автомобили. Они встанут на конвейер в Испании в 2018 году.





О полном слиянии PSA и Opel-Vauxhall речи не идет, но французы могут купить контрольный пакет акций. Предполагается, что средства для этого выделят китайцы Dongfeng, сотрудничающие с PSA уже четверть века и владеющие долей в Peugeot-Citroen.



