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Новости за сегодня

Президент Казахстана провел встречу с акимом Актюбинской области

 

Президент Казахстана провел встречу с акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорду.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Актюбинской области по итогам 2016 года.

Президент Казахстана подчеркнул, что Актюбинская область является перспективным промышленным регионом, вместе с тем, отмечается ежегодное снижение экономического вклада области в ВВП страны.

- Эта тенденция началась с 2012 года. Нам необходимо найти причины и принять соответствующие меры. Если хотим повысить экспорт сельскохозяйственной продукции, то следует обратить внимание на развитие объектов перерабатывающей промышленности, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание на важности развития малого и среднего бизнеса, доведения его доли до 50% в экономике региона.

Президент Казахстана также обозначил приоритеты работы в социальной сфере области, включая увеличение количества детских садов, решение вопросов ремонта школ, находящихся в аварийном состоянии, а также ликвидации третьей смены в некоторых образовательных учреждениях.

- Также отмечаю низкое качество автомобильных дорог в Актюбинской области. Следует уделить внимание наиболее важным для населения объектам, - заключил Нурсултан Назарбаев.

Аким Актюбинской области доложил о проделанной работе в целях улучшения экономической ситуации в регионе, в том числе развития промышленного сектора, привлечения инвестиций в аграрную отрасль и обеспечения занятости населения.

- По итогам года наблюдается рост по основным показателям социально-экономического развития области. Самое главное - мы не допустили роста безработицы. В результате своевременной реализации государственных программ в прошлом году было создано 16 тыс новых рабочих мест, - сказал Б.Сапарбаев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

15 февраля 2017, 15:32
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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