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Новости за сегодня

Документацию, касающуюся безопасности пищевой продукции, можно хранить как в электронном, так и в бумажном виде

 

Документация, необходимая для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» может храниться как в бумажном, так и в электронном виде. Такой вывод был сделан после обсуждения вопроса на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В совещании, организованном Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК, приняли участие представители органов государственной власти и бизнес-сообщества Российской Федерации.

Вопрос применения технического регламента возник в связи с тем, что производственные и торговые компании, специализирующиеся на пищевой продукции, проводят работу по переводу документирования внутренних процессов в электронный формат.

Департамент технического регулирования ЕЭК разъяснил представителям бизнеса, что согласно положению технического регламента вести и хранить документацию, в частности касающуюся выполнения мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, можно как на бумажных, так и на электронных носителях информации.

 

15 февраля 2017, 15:50
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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