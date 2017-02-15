Вооруженная сирийская оппозиция опоздала на переговоры в Астане
15 февраля 2017, 15:55
Переговоры по Сирии не переносятся – пройдут, как запланировано, 15-16 февраля
Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов прояснил ситуацию с переносом начала сирийских переговоров в Астане, сообщает sputniknews.
Переговоры, как и планировалось, должны пройти сегодня и завтра, в связи с поздним прибытием большей части вооруженной сирийской оппозиции. Пленарное заседание, скорее всего, пройдет завтра, в обеденное время. А так вся делегация по плану своему прибывает", – рассказал министр иностранных дел в кулуарах мажилиса РК. Глава МИД РК также указал, что вместо переговоров сегодня в Астане проходят двусторонние и многосторонние консультации.
"Все, кто заявлялся, все делегации стран-гарантов и приглашенные: Иордания, офис специального представителя ООН по сирийскому урегулированию, правительственная делегация Сирийской Арабской Республики, сирийская вооруженная оппозиция и, как наблюдатель, делегация США. По информации их чрезвычайного и полномочного посла, который аккредитован в Казахстане, именно он, скорее всего, будет возглавлять американскую делегацию", – заключил Абдрахманов.
Фото © AFP / Nazeer Al-Khatib
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