Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 320,24, EURKZT_TOD = 339,23, RUBKZT_TOD = 5,6180, USDKZT_0_001 спрос - +12,0000, USDKZT_0_002 = +6,1134 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 320,24 тенге за доллар США при объеме торгов 81 700 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 339,23 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6180 тенге за рубль при объеме торгов 78 000 тыс. рублей. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 320,70 тенге за доллар (-1,79 тенге), суммарный объем торгов - 132 100 тыс. USD (+49 550 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых при отсутствии предложения; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,1134 % годовых при объеме торгов 1 028 900 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 27 банков.