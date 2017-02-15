Пострадавшие при взрыве в Шахане поссорились из-за благотворительных денег
15 февраля 2017, 16:05
Отец погибшей женщины с ребенком считает, что два миллиона тенге, которые были выделены из благотворительных денег, собранных казахстанцами, должны были достаться ему. Однако эти деньги были переданы вдовцу.
Одна из семей, пострадавшая при взрыве отопительного котла в поселке Шахан Карагандинской области, переживает внутренний конфликт из-за благотворительных денег, сообщает МИА «Казинформ».
Отец погибшей женщины с ребенком считает, что два миллиона тенге, которые были выделены из благотворительных денег, собранных казахстанцами, должны были достаться ему. Однако эти деньги были переданы вдовцу.
Юрий Морозов похоронил единственную дочь и шестимесячного внука. Он считает себя пострадавшим, поскольку лишился двух близких людей.
«Попечительский совет неправильно сделал. Надо было собрать всех, решить вопрос. Чтоб мы не сталкивались лбами с зятем. У нас общее горе», - сказал Юрий Морозов.
На брифинге в Караганде председатель попечительского совета «Фонда помощи жителям Шахана» Жамала Мамерханова сообщила, что «такие отношения между родственниками недопустимы».
«В этой ситуации не может быть и речи о том, что вдовец не имеет право на моральную компенсацию в виде двух миллионов тенге за супругу и ребенка. Они состояли в официальном браке. Он лишился своей семьи», - сказала Жамала Мамерханова.
Жамала Мамерханова добавила, что некоторые пострадавшие забывают о том, какая трагедия произошла с их семьями и имуществом.
«Порой некоторые семьи в решении материальных вопросов забывают, что с ними случилось первого января. Это очень досадно. Хочу сказать, что люди получили очень хорошую денежную и продуктовую помощь от физических и юридических лиц по Казахстану. Люди не остались в беде», - сказала Жамала Мамерханова.
Напомним, первого января этого года в 22:40 в поселке Шахан Карагандинской области взорвался отопительный котел, стоявший в подвале пятиэтажного дома. В результате произошло обрушение крайнего четвертого подъезда. Погибли девять жильцов, двое пострадали.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844346-58a1faa16c1941e447339dd178d56104
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...