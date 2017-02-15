Пострадавшие при взрыве в Шахане поссорились из-за благотворительных денег

На брифинге в Караганде председатель попечительского совета «Фонда помощи жителям Шахана» Жамала Мамерханова сообщила, что «такие отношения между родственниками недопустимы».

«В этой ситуации не может быть и речи о том, что вдовец не имеет право на моральную компенсацию в виде двух миллионов тенге за супругу и ребенка. Они состояли в официальном браке. Он лишился своей семьи», - сказала Жамала Мамерханова.



