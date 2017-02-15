Доминиканских журналистов застрелили во время прямого радиоэфира
15 февраля 2017, 16:06
Арестованы три человека.
После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны, передает Русская служба BBC.
Один из журналистов в ходе эфира вел прямую Фейсбук-трансляцию.
На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.
Помимо Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.
Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.
В полиции сообщили, что нападение произошло во вторник в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.
Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.
Это не первый случай нападения на журналистов в ходе прямого эфира. В августе 2015 года два американских журналиста были убиты в штате Вирджиния во время телетрансляции интервью.
Фото EPA
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844347-0ab011aa78a4451ffd8acf56a49e816e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...