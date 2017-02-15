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Доминиканских журналистов застрелили во время прямого радиоэфира

15 февраля 2017, 16:06

Арестованы три человека.


После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны, передает Русская служба BBC.

Один из журналистов в ходе эфира вел прямую Фейсбук-трансляцию.

На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.

Помимо Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

В полиции сообщили, что нападение произошло во вторник в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.

Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.

Это не первый случай нападения на журналистов в ходе прямого эфира. В августе 2015 года два американских журналиста были убиты в штате Вирджиния во время телетрансляции интервью.

Фото EPA

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