Доминиканских журналистов застрелили во время прямого радиоэфира

После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны,

Один из журналистов в ходе эфира вел прямую Фейсбук-трансляцию.

На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.

Помимо Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

В полиции сообщили, что нападение произошло во вторник в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.





Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.





Это не первый случай нападения на журналистов в ходе прямого эфира. В августе 2015 года два американских журналиста были убиты в штате Вирджиния во время телетрансляции интервью.