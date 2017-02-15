В Казахстане в ближайшие 3 дня ожидаются дожди, снег и метели
15 февраля 2017, 16:07
В республику приходит очередной циклон.
В Казахстане 16-18 февраля прогнозируются снегопады и метели, сообщает РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.
«В предстоящие трое суток, под влиянием очередного циклона, на территории Казахстана ожидаются снегопады, метели, ухудшающие видимость до 200-500м, и сильный ветер 15-23м/с», - говорится в сообщении.
При этом в южных областях, при дневной температуре плюс 2, плюс 10ºС, ожидаются дожди с переходом в снег. На юге республики в ближайшие сутки, на юго-востоке 17 и 18 февраля ожидаются сильные осадки, также ветер местами 15-25м/с, гололёд и туман.
«Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах», - отмечают синоптики.
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