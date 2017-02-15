В Казахстане в ближайшие 3 дня ожидаются дожди, снег и метели

В Казахстане 16-18 февраля прогнозируются снегопады и метели, сообщает РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.





«В предстоящие трое суток, под влиянием очередного циклона, на территории Казахстана ожидаются снегопады, метели, ухудшающие видимость до 200-500м, и сильный ветер 15-23м/с», - говорится в сообщении.





При этом в южных областях, при дневной температуре плюс 2, плюс 10ºС, ожидаются дожди с переходом в снег. На юге республики в ближайшие сутки, на юго-востоке 17 и 18 февраля ожидаются сильные осадки, также ветер местами 15-25м/с, гололёд и туман.





«Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах», - отмечают синоптики.











