Д. Назарбаева: С перекупщиками необходимо бороться самыми жесткими мерами

В Сенате Парламента РК под председательством руководителя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Дариги Назарбаевой состоялась встреча с руководством Министерства сельского хозяйства РК, на которой обсудили вопросы продовольственной безопасности страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено проблеме перекупщиков, в разы завещающих цены на сельскохозяйственную продукцию. Первый вице-министр МСХ РК Кайрат Айтуганов сообщил, что для ее решения будут созданы торгово-логистические центры.

«Получается, что все равно эти ТЛЦ будут играть роль перекупщиков и делать свою наценку», - подчеркнула Дарига Назарбаева.

По ее мнению, с перекупщиками необходимо бороться самыми жесткими мерами.

«Это все-таки цены на внутреннем рынке на продовольственные товары. Уже почти 20 лет говорим об этом, 20 лет говорим о проблеме торговых наценок. Из года в год одно и то же. Такое ощущение, что ходим по замкнутому кругу и что это такая мощная группа, которую нельзя сломать, и что интересы этой группы выше государственных, может, в этом дело, я не знаю, но этим надо заниматься. Продумать жесткие механизмы. Сломать эту систему», - сказала она.

По мнению Д. Назарбаевой, реально проблему может решить законодательное введение ограничений торговых наценок.

«Нужно, чтобы было все-таки законодательное ограничение торговых наценок. Да, это не рыночный механизм, но на какой-то период времени, чтобы все эти перекупщики померли своей смертью, нужно эту драконовскую меру вводить», - подчеркнула глава Комитета Сената.

Также из ее уст прозвучала реплика по поводу повышения эффективности субсидирования аграриев.

«Много говорим о субсидиях, потому что это волнует население. Во-первых, потому что огромные деньги тратятся на это из бюджета. Сегодня доверия этой работе нет, потому что эффект пока не такой, который ожидаем. Второе, субсидии должны иметь конечной целью создать очень крепкого на селе фермера, хозяина, который завтра сможет без субсидий дальше жить и развивать свое производство. Это должно быть целью», - заключила Д. Назарбаева.

Ксения Давыдова, Астана