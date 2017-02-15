Добровольным помощникам полиции в Шымкенте выдадут новую форму

Все они будут получать за свой труд заработную плату через городской центр занятости.

В Шымкенте добровольным помощникам полиции будут выдавать специальную форму - жилетки и кепки, а также сумки. Об этом на своей страничке в Facebook написал начальник местной полицейской службы города ДВД ЮКО Данияр Мейрхан , передает Zakon.kz









"Вот такие жилетки, кепки и сумки мы вручим каждому, кто решит помочь нам сделать город безопасным. Очень легко, сидя дома или в теплом офисе, критиковать работу полицейских. Мол, плохо за порядком на улицах следят, плохо с подростками работают, плохо воров ловят. Теперь же у каждого есть возможность встать в один ряд с сотрудниками полиции", - пишет Данияр.





По его словам, по инициативе областной прокуратуры, акимат города и Местная полицейская служба Шымкента призывают к сотрудничеству добровольных помощников. Все они будут получать за свой труд заработную плату через городской центр занятости. Молодые люди до 29 лет с дипломом о высшем образовании будут получать 56 тысяч тенге, а тем, у кого среднее образование, будут выплачивать 40 тысяч тенге.





"За дополнительной информацией обращайтесь в местную полицию УВД Шымкента, которая расположена в здании бывшего облгаи по улице Кожанова. С удостоверением личности необходимо подойти в 209 кабинет. Контактные телефоны: 8 707-145-31-45 и 8702-840-26 -17. Прошу сделать репост, вдруг кто-то из ваших знакомых хотел бы стать добровольным помощником полиции", - написал он.



