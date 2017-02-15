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По ту сторону идеального фото

15 февраля 2017, 16:18

Несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек.


В эру соцсетей и всевозможных гаджетов мы делаем каждый день просто невероятное количество фотографий. А в Instagram это уже целое искусство — те фотографии, которые выкладывают пресловутые инстаграм-звезды, действительно кажутся идеальными. Но что скрывается за этими кадрами без изъяна?

Ответ простой — несчастные мужья и бойфренды, которые вынуждены каждые пять минут фотографировать своих инстаграм-зависимых возлюбленных. В Facebook появилась даже группа, посвященная этим бедолагам, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы добыть любимой идеальный кадр.



Источник: bigpicture.ru


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