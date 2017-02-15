Пропавшую 13-летнюю алматинку нашли за городом
15 февраля 2017, 16:18
По предварительной информации, с подростком все хорошо.
Ушедшую из дома 13-летнюю алматинку Алину Зуеву нашли за городом, сообщил дядя девушки Геннадий Зуев.
Напомним, во вторник в соцсетях появилась информация о пропаже 13-летней девушки Алины Зуевой. Она ушла из дома в понедельник, 13 февраля, в 15:00 часов.
Сегодня стало известно, что девушка нашлась живой и здоровой. Она была у друзей в поселке за городом.
"Да, мы нашли. Сейчас сижу, всех обзваниваю и отписываюсь. Нашли ее за городом. Пока другой информации нет, сейчас там оперативники с отцом", – сказал дядя девушки Геннадий.
В поисках участвовали волонтеры из нескольких городов Казахстана, точное количество неизвестно, так как желающих помочь с каждым часом становилось все больше. По словам Геннадия Зуева, 15 февраля стали поступать звонки о том, что девушку видели.
"Раньше такого не было, думаю, это влияет возраст", – добавил дядя обнаруженной девушки о ее исчезновении.
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