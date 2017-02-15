Перуашев: дать взятку дешевле, чем платить штраф за сопротивление полиции

Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан Азат Перуашев считает, что увеличение штрафов приведет лишь к росту коррупции.

"Если честно признаться, то с нынешними размерами штрафов дать взятку полицейским на дороге будет в три-четыре раза дешевле. Мы этим шагом открываем большую дорогу коррупции. Мы должны от этого отказаться. Что касается штрафа в 11 миллионов – это вообще ужас. Когда муж бьет жену – штраф 40 тысяч тенге. А если с полицейским вступишь в перепалку, то 11 миллионов. Это что такое? Что, жена дешевле полицейского в тысячу раз? Я, например, свою жену в тысячу раз больше люблю. Это государственная служба, полицейские стоят на защите государственных интересов, мы должны это уважать, но при этом суммы должны быть сопоставимыми", — заявил депутат.



