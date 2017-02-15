Археологи не разрешили Gucci устроить показ мод на Акрополе

С просьбой устроить дефиле возле древнего Парфенона обратилась компания модной одежды Gucci, сообщает Афинское агентство новостей, передает передает РИА Новости





"Особый культурный характер памятников Акрополя не согласуется с таким событием, так как это уникальные памятники всемирного наследия, памятники всемирного наследия ЮНЕСКО", — говорится в решении.





Как отмечает агентство, долгие споры по этому вопросу были не среди членов ЦАС, а с представителями компании, которые присутствовали на заседании, — греческим юристами и итальянскими партнерами Gucci.





Draped in #GGBlooms and #GGCaleido accessories, a #GucciGram spontaneous work by @deryaacakirsoy. #AlessandroMichele Публикация от Gucci (@gucci) Дек 26 2015 в 9:14 PST





Компания просила разрешения на демонстрации коллекции высокой моды Gucci Cruz 2018. Дефиле планировалось провести между Парфеноном и Эрехтейоном 1 июня 2017 года и пригласить на него 300 гостей, из них 10% были бы греческие художники и чиновники, 80% европейцы и американцы – издатели модных журналов и журналистов, и 10% — голливудские звезды. Компания напомнила о демонстрации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2016 году.

В знак признательности и уважения к культурному наследию Греции компания готова была бы выделить грант, около 2 миллонов евро в течение пяти лет, на реставрационные работы в Акрополе или на другом объекте. Gucci считает, что дефиле могло бы стать рекламой памятников Афин.



Inspired by #GucciGram, spontaneous digital art by @deryaacakirsoy. #GGBlooms #GGCaleido #AlessandroMichele Публикация от Gucci (@gucci) Дек 26 2015 в 5:55 PST





"Акрополь не только объект Всемирного наследия, но и символ для всего человечества, который не может заключать коммерческие сделки. Парфенон – на логотипе ЮНЕСКО, вы знаете и о борьбе за возвращение скульптур Парфенона. Может наша страна и находится в сложном финансовом положении, но это не означает, что мы можем таким образом отдать символ всемирного наследия для показа мод, которая может быть и высокой модой, но не согласуется с характером области археологического памятника", — сказала генеральный секретарь Минкультуры Мария Андреадаки-Влазаки.

Предложение провести показ в другом месте – возле храма Зевса Олимпийского, возле театра Иродион или на террасе холма Филопаппас представителей Gucci не заинтересовало.





Год назад Gucci в Инстаграмме опубликовала анимированные изображения греческих скульптур с Парфенона с мобильными телефонами, в одежде и с аксессуарами от Gucciочки — сумками, кроссовками и шарфами. Публикация вызвала скандал – многие сочли плохим вкусом использование шедевров древнего искусства для рекламы, это называли "визуальным вандализмом".









Геннадий Мельник