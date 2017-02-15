Американский футбольный клуб начал поиск тату-директора

15 февраля 2017, 16:50

Кандидат получит возможность работать в официальном тату-салоне клуба, который откроется в магазине атрибутики команды, а также представлять «Юнион» за его пределами.


Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Филадельфия Юнион» объявил о конкурсе на пост директора по татуировкам. Вакансия размещена на официальном сайте команды, клуб начал прием резюме от претендентов, пишет Lenta.ru.

Кандидат получит возможность работать в официальном тату-салоне клуба, который откроется в магазине атрибутики команды, а также представлять «Юнион» за его пределами. Необходимый опыт работы для соискателя — пять лет.

«Игроки, сотрудники и болельщики смогут обращаться к проверенному авторитетному мастеру. Мы открыты к любым предложениям и стилям, будь то американский традиционный, японский стиль, новая школа или реализм», — заявил сказал директор «Филадельфии» по маркетингу Дуг Восик.

В регулярном чемпионате 2016 года «Филадельфия» заняла шестое место в Восточной конференции. В четвертьфинале американский клуб уступил «Торонто» (1:3).

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

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