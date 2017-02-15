NoSparring.com: Город будущего примет бой Головкин — Сондерс?

Сайт NoSparring.com, посвященный мировому боксу, комментируя информацию о потенциальном бое Геннадия Головкина и Билли Джо Сондерса в Астане этим летом, вкратце описал, что представляет из себя столица Казахстана, сообщает сообщает Sports.kz





«Казахстанская Астана в этом году примет всемирную выставку ЭКСПО-2017, на которую съедутся представители более чем 100 стран для обсуждения „энергии будущего“. Думаю, вы все согласитесь, что бой Головкина сам по себе несет определенную энергию. С „городом будущего“, построенным из солнечных панелей, ветряных турбин и умных сетей энергоснабжения для поддержания отелей, офисов и концертных залов, Казахстан покажет миру свою лучшую сторону и достойный сын страны, гроза среднего дивизиона Геннадий Головкин только подчеркнул бы это шоу.





Астана располагается всего в трех часах езды от родного города GGG Караганды и обладает новой ареной на 30 тысяч сидячих мест (даже больше, если добавить места на поле вокруг ринга), которая является домашней для национальной сборной по футболу. Астана лишь недавно (в 1997 году) получила статус столицы и с тех пор стала футуристическим чудом со своей уникальной архитектурой в исполнении одних из лучших архитекторов мира. С зимними морозами до −40 и комфортной температурой летом около +26 столица сама по себе является чудом и пока остается секретом для многих в мире. Проведение ЭКСПО и бой одного из лучших боксеров мира pound-for-pound могут помочь это изменить. Будем надеяться, что слухи правдивы. Мне может понадобиться целых три рейса, чтобы стать свидетелем такого события», — написал автор статьи.



