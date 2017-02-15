BMW перейдет на твердотельные аккумуляторы

Компания BMW готовит прорыв в области хранения и использования энергии: автопроизводитель собирается перевести свои плагин-гибриды и электромобили с литий-ионных батарей с жидким электролитом на твердотельные литий-ионные аккумуляторы. Технология уже находится в разработке, но в производство ее запустят только через десять лет. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на члена совета директоров BMW Group Яна Робертсона, отвечающего за маркетинг и продажи.





Замена жидкого электролита на твердый позволяет значительно повысить плотность энергии – BMW рассчитывает на прибавку в 15-20% только на первоначальном этапе. Сами батареи станут легче и компактнее, что позволит усовершенствовать конструкцию автомобилей. Кроме того, решаются проблемы с опасностью утечки, перегрева, токсичности. В случае повреждения при ДТП твердотельный аккумулятор не загорится, а значит, можно сделать его еще легче, убрав противопожарную защиту. Наконец, такая батарея менее чувствительна к внешней температуре и служит дольше.





Самая идея не нова – твердотельные аккумуляторы уже используются в разном специализированном оборудовании, но пока они слишком дороги, чтобы устанавливать их в электромобили. Поэтому в BMW считают, что примерно до конца следующего десятилетия ДВС будет «главнее» электромотора. Однако в связи с ужесточающимися экологическими нормами баварцы намерены повысить эффективность собственных двигателей внутреннего сгорания на 33%.





Тем временем нынешние литий-ионные батареи также будет совершенствоваться. Следующее поколение таких аккумуляторов должно появиться в 2018 году, когда BMW представит полностью электрические версии кроссовера X3 и хетчбэка MINI.



