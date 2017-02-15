Из Казахстана выдворены более 2 тысяч мигрантов

В Алматы усилен миграционный контроль, в связи с чем миграционной полицией был осуществлен комплекс организационных мероприятий по контролю за пребыванием в стране иностранных граждан, передает BNews.kz.

«За нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности 17 тыс 469 иностранных граждан. Водворены в приемник-распределитель 6 тысяч иностранцев, выдворены за пределы республики - 2,5 тыс подданных других государств, подвергнуты административному штрафу 1 тыс иностранцев, административному аресту - 1 тыс 723 иностранных граждан. Патенты на трудовую деятельность на территории города получили 42 тыс трудовых мигрантов», - сообщил заместитель начальника управления миграционной полиции ДВД города Алматы Айдын Бельгибаев.

Кроме того, с целью обеспечения общественного порядка и осуществления контроля за пребыванием в стране иностранных граждан были проведены несколько ОПМ, такие как «Правопорядок», «Мигрант», «Нелегал» и др.