Казахстан принял участие в консультациях СБ ООН по запуску баллистической ракеты КНДР

В Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке казахстанская делегация приняла участие в экстренных консультациях Совета Безопасности ООН по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) от 12 февраля 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Участники Совета Безопасности единогласно осудили недавнее испытание баллистической ракеты КНДР, выразив обеспокоенность вопиющими нарушениями властями КНДР соответствующих резолюций Совета Безопасности, в том числе 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2014), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016)», - говорится в сообщении.

Совет также обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране, отметив, что северокорейские власти продолжают выделять ресурсы на развитие своих ядерных и военных программ, вместо того, чтобы улучшить положение населения.

В МИДе отметили, что Казахстан решительно осуждает крайне безответственные действия КНДР, считая их грубыми нарушениями, оказывающими негативное воздействие на процесс ядерного разоружения, и несущими угрозу региональной и глобальной безопасности.

В этой связи постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров обратил внимание Совета Безопасности на своевременное реагирование Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в тот же день выпустившее соответствующее заявление.

Дипломат также подчеркнул, что международному сообществу следует принять меры по поиску срочного и конструктивного решения проблемы, а также призвал к работе над возобновлением шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР.

К. Умаров выразил твердую убежденность Казахстана в том, что главным ключом в достижении истинной глобальной безопасности является безъядерный мир, призывая все государства-члены, особенно постоянных членов Совета Безопасности, поставить перед собой цель - избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году, как это было предложено Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Он также напомнил, что в качестве первого практического шага по инициативе Казахстана Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2015 года была принята Всеобщая декларация о достижении мира, свободного от ядерного оружия.

Инициативы и предложения Казахстана нашли поддержку со стороны ряда государств-членов Совета Безопасности.

«В итоге Совет подчеркнул, что будет внимательно следить за развитием событий на Корейском полуострове и принимать дальнейшие меры по достижению денуклеаризации полуострова, в том числе путем возобновления шестисторонних переговоров, а также обеспечения неукоснительного выполнения резолюций СБ ООН», - говорится в информации.