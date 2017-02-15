Опасные бактерии найдены в каше «Стоп диабет»

"В органической продукции «Льняная каша «Стоп диабет» профилактика» производства компании ООО «Компас Здоровье» (Россия, город Новосибирск, улица Писарева, 53), реализуемой в минимаркете «Беккер-К» ТОО «Melior Cons» г. Алматы, микрорайон Шугыла Тау Самалы, 154 обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки, превышение бактериальной обсемененности и плесени", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится расследование, по данному факту будут приняты все необходимые мероприятия, в том числе по изъятию опасной органической продукции.





В целях охраны здоровья, Комитет рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а объектам розничной сети - отказаться от продажи опасной органической продукции.





Кроме этого, Комитет напоминает, что, в соответствии с « Законом о защите прав потребителей», покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причинённого здоровью.





Фото: kzpp.gov.kz







