Опасные бактерии найдены в каше «Стоп диабет»
15 февраля 2017, 17:16
В настоящий момент проводится расследование, по данному факту будут приняты все необходимые мероприятия, в том числе по изъятию опасной органической продукции.
Опасные бактерии найдены в каше «Стоп диабет», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Комитета по защите прав потребителей РК.
"В органической продукции «Льняная каша «Стоп диабет» профилактика» производства компании ООО «Компас Здоровье» (Россия, город Новосибирск, улица Писарева, 53), реализуемой в минимаркете «Беккер-К» ТОО «Melior Cons» г. Алматы, микрорайон Шугыла Тау Самалы, 154 обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки, превышение бактериальной обсемененности и плесени", - говорится в сообщении.
В настоящий момент проводится расследование, по данному факту будут приняты все необходимые мероприятия, в том числе по изъятию опасной органической продукции.
В целях охраны здоровья, Комитет рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а объектам розничной сети - отказаться от продажи опасной органической продукции.
Кроме этого, Комитет напоминает, что, в соответствии с «Законом о защите прав потребителей», покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причинённого здоровью.
Фото: kzpp.gov.kz
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