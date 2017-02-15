Боксер Жакиянов прокомментировал свой небольшой гонорар за чемпионский бой

За победу над экс-чемпионом мира Роуши Уорреном казахстанец получил всего $30 тысяч.

Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшей весовой категории Жанат Жакиянов объяснил, почему его гонорар за победу над Роуши Уорреном в пять раз меньше, чем у побежденного им соперника , передает , передает Kazpravda.kz





"Уоррен был чемпионом, соответственно? и его гонорар был больше моего. Деньги не были нашей основной мотивацией. Главное было – добиться этого боя. Ради этого мы были согласны на все. Я благодарен своей команде, которая дала мне возможность сражаться за мировой пояс", – отметил боксер.





Спортсмен признался, что изначально бой пошел по незапланированному сценарию и в планах у него было сначала присмотреться к сопернику в первых раундах, а после третьего – "начать прессинговать его".





"Как вы видели, присмотреться не получилось, и мы сразу перешли к обмену ударами. Он был быстрее меня, и если бы я боксировал с ним на дистанции, он бы переиграл меня. Другого варианта не было, и я рад, что у меня все получилось", – отметил боксер.





Жакиянов также поделился своими планами на ближайшее будущее.





"Пока что не планирую быть промоутером, хочу еще немного повыступать на ринге и защищать свои пояса и прибавить к ним новые. Также хочу передать свой опыт ребятишкам, которых я тренирую", – сказал он.





Боксер рассказал и о своем тренировочном процессе перед поединками.





"За 8–10 недель до боев полноценные тренировки у меня проходят в Великобритании, под руководством Рикки Хаттона и Майка Джексона. У нас тренировочный лагерь под Манчестером. Все организовано на высшем уровне, от меня требуется лишь плотно готовиться к своим поединкам и все", – рассказал Жакиянов, выразив благодарность судьбе за встречу с Хаттоном.





Жакиянов также отдал дань вкладу первого тренера в свое обучение.





"Когда я начинал заниматься любительским боксом, у меня был тренер, которого сейчас уже с нами нет? – это Лебедев Александр Николаевич. Он сделал большой вклад в мое становление как спортсмена", – заключил он.



