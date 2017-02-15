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Столтенберг рассказал о кибератаках на НАТО в 2016 году

15 февраля 2017, 17:21

С 2015 года рост кибератак увеличился на 60%.


НАТО в 2016 году сталкивалась примерно с 500 киберинцидентами в месяц, требовавшими реакции экспертов альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"В прошлом году альянс сталкивался примерно с 500 киберинцидентами в месяц, которые требовали реакции от наших экспертов, что представляет собой рост на 60% с 2015 года", — сказал Столтенберг журналистам.

Владимир Добровольский
Фото © AFP 2017/ John Thys

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