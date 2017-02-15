Арсенал оружия изъяли у жителя Акмолинской области

Акмолинские полицейские изъяли у жителя Зерендинского района арсенал гражданского и охотничьего оружия, передает передает Zakon.k z со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





При проведении оперативно-профилактического мероприятия по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сотрудниками отдела криминальной полиции Зерендинского районного отдела внутренних дел в ходе санкционированного обыска в крытом дворе жилого дома 58-летнего мужчины были обнаружены и изъяты нарезное огнестрельное оружие марки «Сайга», огнестрельное ружье пневматического действия переделанное под нарезное, 40 патронов 12 калибра, 7 патронов 28 калибра, 47 патронов калибра 5.62. В спальне дома изъяты огнестрельные ружья марки «Белка», «Иж27» и нарезное ружье марки «СКС» калибра 7.62, а также 266 патронов разного калибра, 1 штык-нож.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним). Сейчас назначены необходимые экспертизы.





Всего за два дня проведения оперативно – профилактического мероприятия акмолинские стражи порядка из незаконного оборота изъяли 20 единиц оружия, 337 шт боеприпасов. В отношении 39 владельцев были составлены административные протоколы о привлечении их к ответственности.





Оперативно-профилактическое мероприятие по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории области проводится с 13 по 15 февраля 2017 года.