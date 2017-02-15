Пресс-секретарь Белого дома ошибся в имени канадского премьера

Издание напоминает, что пресс-секретарь на двух брифингах 2 и 3 февраля называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". Также в конце января американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В расписании Трампа три раза имя премьера написано как Teresa, в то время как в действительности оно пишется Theresa.





Телеканал CNN сообщал ранее, что Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома. В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди.





Спайсер пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Так, во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал журналистов, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы. За свою манеру пресс-секретарь стал объектом пародии в шоу на телеканале NBC, которую, впрочем, он назвал "милой и смешной".