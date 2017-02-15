Статью о бытовом насилии из Уголовного предлагают перенести в Административный кодекс РК

По мнению заместителя Генпрокурора, данная мера позволит помочь женщинам, подвергающимся домашнему насилию.

В новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Генпрокуратура РК предлагает статьи о бытовом насилии 108 и 109 - побои и легкий вред здоровью - перенести из Уголовного в Административный кодекс. Об этом было заявлено в ходе презентации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz.

«В рамках парламентских слушаний и в своем докладе о необходимости декриминализации побоев и причинения легкого вреда здоровью женщин вы назвали высокие штрафы, которые ложились на семейный бюджет. Получается, что, защищая свои права, женщины продолжают терпеть убытки. Почему бы для того, чтобы не наносить ущерб семейному бюджету, не установить лишь административный арест вместо штрафа, или, например, не привлекать к общественным работам? Из 149 тысяч зарегистрированных браков 53 тысячи пришли к разводам! Налажена ли работа у вас и органах дознания?»- спросила депутат Мажилиса Бакытгуль Хаменова у заместителя Генерального прокурора РК Иогана Меркеля.

На что Меркель пояснил, что мера по переносу статей о бытовом насилии из Уголовного в Административный кодекс позволит помочь женщинам, подвергающимся домашнему насилию.

«Мы это и подразумеваем, предлагая перенос статей 108 и 109 из Уголовного в Административный кодекс. Там есть возможность назначения ареста, а не только штрафа», - ответил Иоган Меркель.

Отметим, что ранее в своем докладе Иоган Меркель привел данные, согласно которым в 2016 году за побои и причинение легкого вреда здоровью осуждено всего 718 лиц - это в 10 раз меньше, чем в 2014 году, когда было осуждено 6 000 граждан.

«В результате ненадлежащей работы и отсутствия профилактики бытового насилия происходит совершение на этой почве еще более тяжких преступлений. Раньше, например, домашних дебоширов подвергали административному наказанию в виде задержания на 48 часов, затем дебошир получал 15 суток, и его семья не страдала. Конечно, в Уголовном кодексе сейчас предусматривается усиление ответственности. Действительно, мы ее усилили, но из-за того, что арест не введен в действие, сложилась такая ситуация», - добавил заместитель Генпрокурора.

В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин возмутился по поводу малого размера штрафов за оскорбление женщин.

«Пересчитал сейчас, Иоган Давыдович (Меркель - Прим. ред.), 15 МРП, или 34 тысячи тенге - это если женщину оскорбить, и возвращаясь к предыдущему вопросу штрафов, там 11 миллионов! И мы еще говорим о защите прав женщин! Надо пересмотреть, конечно», - выразил свое мнение Нурлан Нигматулин.

Напомним, депутаты Мажилиса возмутились предлагаемым правоохранительными органами штрафом в 11 миллионов тенге за применение неопасного насилия к представителю власти.

Стоит отметить, что Уголовную ответственность за побои в семье уже отменила Госдума России, принявшая закон о декриминализации побоев в семье. Теперь там домашние тираны будут нести административную ответственность, но только если домашнее насилие произошло впервые. При этом в законе уточняется, что если случаи домашнего насилия совершены повторно, то это будет считаться уголовным деянием.