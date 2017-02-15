Диего Марадона напал на свою девушку
15 февраля 2017, 17:30
Олива не стала писать заявления, заявив, что речь шла лишь о сильной ссоре.
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона оказался в центре громкого скандала. 56-летний Марадона подозревается в нападении на свою девушку Оливу Росио, сообщает vesti.ru.
Марадона и Олива Росио прибыли в Мадрид в понедельник на матч Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и итальянским "Наполи". В понедельник Диего повздорил с журналистом, а во вторник досталось уже самой спутнице аргентинца. Олива позвонила дежурному отеля и попросила вызвать наряд полиции, чтобы тот защитил ее от разбушевавшегося кавалера. Полицейские прибыли и допросили участником инцидента. Олива не стала писать заявления, заявив, что речь шла лишь о сильной ссоре.
Диего Марадона и Олива Росио, которая моложе его на 31 год, встречаются уже четыре года. Это не первый конфликт пары. Несколько лет назад Диего обвинял девушку в краже драгоценностей, но затем конфликт был улажен.
Фото ЕРА
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