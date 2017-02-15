В России запретят называть детей аббревиатурами, цифрами и символами

Под запрет могут попасть числительные, цифровые обозначения, аббревиатуры и ненормативная лексика,

Она не женщина, она — драгоценность. Бриллиант Абзалова говорит: их семья — в принципе, настоящий клад. Один брат Алмаз чего стоит. Единственное, о чем жалеет дама с блестящим именем, так о том, что сыновей назвала простенько — по крайней мере, для Казани: Аят и Айнат.

Промах Бриллиант планировала компенсировать с появлением внуков. И уже подбирала имена, чтобы, так сказать, пополнить сокровищницу, но узнала о том, что ее планы противоречат закону, который, возможно, скоро будет принят и ограничит людей в выборе того, как называть детей.





Идея законопроекта родилась вместе с появлением на свет БОЧ рВФ 260602 — так зовут сына московских художников. Расшифровывается это имя как «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». Отцу Боча отказались выдать свидетельство о рождении сына. А теперь уже и самому Бочу не оформляют российский паспорт. Мальчик-аббревиатура не печалится, ведь он получил документ от Всемирного Правительства Граждан Мира. Правда, толку от него мало, но мать «биологического объекта» по-прежнему считает: главное в жизни — это креатив, а не логика или комфорт.





Марина Фролова, мать БОЧ рВФ 260602: «Его зовут Боч, он так и останется бочем. Вот вас как зовут? Александр? Ну, секонд-хенд, заношенное имя до вас много веков. Ваше имя — это победитель? Вы что! А вот Галина по-итальянски курица. Так нормально ребенка называть?»





Какие имена окажутся под запретом, сказать сложно. Четкого перечня в законопроекте пока нет. Известно лишь, что родителям придется отказаться от идеи назвать своего ребенка аббревиатурой, комбинацией цифр или символов. Также имя не может содержать нецензурной лексики, никаких оскорбительных и неблагозвучных слов.





Возникает вопрос: а кто будет выступать в роли цензора? Скорее всего, работник ЗАГСа. Получается, он в праве отказать родителю, который решил проявить хоть какую-то фантазию.





В сложной ситуации могли бы оказаться родители Народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Ведь его имя — это аббревиатура советского слогана «Революция, наука, техника!» Знаменитый певец говорит: лично он ничего криминального в этом не видит. В конце концов, его советское имя-аббревиатура не такое одиозное, как, например, Кукуцаполь или Даздраперма.