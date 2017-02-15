Hyundai раскрыла мощность своего первого хот-хетча

Компания Hyundai «случайно» раскрыла на презентационных слайдах характеристики своего первого хот-хетча – модели i30 N. Данные опубликовал австралийский сайт caradvice.com.au.





Первый серийный автомобиль спортивного подразделения Hyundai N получит 2,0-литровый бензиновый двигатель в двух вариантах мощности – на 250 и 275 л.с. На первоначальном этапе единственной доступной коробкой будет шестиступенчатая механика, но в 2019 году появится новая восьмиступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением. Кроме того, на i30 N дебютирует электронно-управляемый передний дифференциал – E-LSD. Скорее всего, он станет частью трекового пакета, который будет предлагаться только для 275-сильной версии и также включит перенастроенные КПП и подвеску, спортивную выхлопную систему и более мощные тормоза.





Визуально N-модели будут отличаться от стандартных Hyundai i30 оформлением лицевой и задней частей и салона. В числе уникальных аэродинамических элементов – боковые юбки, крупный задний спойлер, задний диффузор. В салоне установят другие сиденья и руль. Кроме того, «Хёндэ» собирается предлагать для обычных моделей N-пакеты, не влияющие на характеристики, но придающие автомобилям более спортивный вид – что-то вроде Mercedes-AMG Line и BMW M Sport.





Мировая премьера Hyundai i30 N состоится этой осенью на автосалоне во Франкфурте. Выйдя на рынок, корейский хот-хетч составит конкуренцию большому числу моделей, в том числе – Volswagen Golf GTI, Ford Focus ST, SEAT Leon Cupra и Peugeot 308 GTI. Он не будет бороться за звание самого быстрого переднеприводного хетчбэка на Нюрбургринге – главным конкурентными преимуществами должны стать удовольствие от вождения и цена. При этом со временем в семействе может появиться более мощный полноприводный вариант в стиле прошлогоднего концепта RN30, способный бросить вызов Volkswagen Golf R и Ford Focus RS.





Одновременно Hyundai расширяет семейство обычных i30 нового поколения. К дебютировавшему прошлой осенью пятидверному хечтбэку этой весной добавится универсал i30 CW – его покажут в марте на выставке в Женеве. А в начале 2018 года выйдет фастбэк i30, который станет неравноценной заменой трехдверного хетчбэка. Недавно Hyundai представила в Чикаго хетчбэк Elantra GT – американский аналог европейского i30.



