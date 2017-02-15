С 2018 года в Казахстане социальная денежная помощь будет оказываться по новым правилам

Адресная социальная помощь в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

«На каждого члена семьи будет назначаться в пределах 60% от прожиточного минимума. По итогам прошлого года у нас на уровне 22 тысяч тенге сложился прожиточный минимум, 60% - это будет порядка 13 тысяч тенге на каждого члена семьи, на пять человек это 65 тысяч тенге», - сказала Светлана Жакупова.



