Сапарбаев проинформировал Президента о социально-экономическом развитии Актюбинской области

В ходе встречи аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев доложил Президенту Казахстана о социально-экономическом развитии региона по итогам 2016 года, а также озвучил планы на текущий год.





- Благодаря поддержке руководства страны, Правительства РК, местными исполнительными органами были выполнены поручения Главы государства в части недопущения роста безработицы и снижения социально-экономических показателей области. В целом, мы смогли обеспечить положительную динамику роста по всем социально-экономическим показателям области. Рост экономики региона ожидается на уровне 102%. Было создано 16 тысяч новых рабочих мест, что позволило удержать безработицу на уровне 4,8%, - сообщил аким области.





Рост ИФО обрабатывающей промышленности составил 115,8%, сельского хозяйства - 108,7%, привлечённых инвестиций - 101,3%, розничного товарооборота - 101,2%, а количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 101,5%. За счет всех источников финансирования было введено 616 тыс.кв.м. жилья или на 15% больше, чем в 2015 году.





Более того, в соотвествии с поручением Главы государства, руководством региона совместно с международными финансовыми институтами - ЕБРР, ИБР ведётся работа по восстановлению 19 500 га орошаемых и 25 000 лиманных земель на сумму 12,7 млрд.тг.





Также Бердыбек Сапарбаев проинформировал об активной реализации 38 проектов ГЧП с объемом инвестиций 28 млрд тенге, среди них: городская станция скорой и неотложной медицинской помощи совместно с турецкими инвесторами стоимостью 5,5 млрд.тг., офтальмологическая больница на 2,9 млрд.тг., городская детская стоматологическая клиника на 616 млн.тг., Ледовый дворец на 3,5 млрд.тг. и др. Более того, в текущем году ожидается строительство 54 детских дошкольных учреждений за счет внебюджетных инвестиций.





Проблема аварийных школ будет решена в текущем году, трехсменного обучения - к 2019 г., а 100% охват детей от 3 до 6 лет детскими дошкольными учреждениями - к 2018 году. Только в 2017 году предусмотрено строительство 23-х школ, 65 детских садов (54 - за счёт внебюджетных средств).





Более того, Главе государства было доложено об успешной реализации ряда пилотных проектов области: создание медицинского кластера, межрегиональной кооперации, "Занятость на селе", "Бастау" и др.





Отдельно было доложено о реализации проекта "ХАЛЫҚТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ", направленного на обеспечение стабильной религиозной обстановки в области.





Аким Актюбинской области проинформировал Нурсултана Назарбаева о всемерной поддержке жителей региона целей и задач, обозначенных Главой государства в своем Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность".





Глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на выполнение задач по недопущению снижения показателей соцально-экономического развития региона, развитию промышленности и повышению инвестиционной привлекательности области.



