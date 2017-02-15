Члены Алматинского городского филиала Казахстанского союза юристов при содействии Института судебной экспертизы по г. Алматы разъяснили суть предстоящей конституционной реформы студентам и магистрантам Университета «Туран»

15 февраля 2017 года во исполнение совместного плана мероприятий по информационному сопровождению вопросов перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, утвержденного Министерством юстиции РК и РОО «Казахстанским союзом юристов» проведена встреча с профессорско-преподавательским составом, студентами и магистрантами Гуманитарно-юридического факультета Университета «Туран».

В состав делегации вошли заместитель председателя Алматинского городского филиала РОО «Казахстанский союз юристов» - директор Института судебной экспертизы по городу Алматы, д.ю.н., профессор Зауреш Умирбаева, члены Алматинского городского филиала РОО «Казахстанский союз юристов» - декан Гуманитарно-юридического факультета Университета «Туран», к.ю.н., доктор PhD, доцент, лицензированный судебный эксперт Гульназ Алаева, д.ю.н., профессор Лейла Жанузакова, советник ректора Евразийской юридической академии имени Д.А.Кунаева, д.ю.н., профессор Эркин Дуйсенов, д.ю.н., профессор Ергали Тузельбаев, главный эксперт Института судебной экспертизы по городу Алматы Сауле Акмолдаева.

Экспертами были даны подробные разъяснения основных положений поправок в Конституцию Республики Казахстан.

Как известно, 26 января 2017 года было опубликовано специальное обращение Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу Казахстана о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти. В своем обращении Глава государства отметил основную суть реформы: Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Это, по мнению Нурсултана Абишевича Назарбаева, повысит эффективность системы управления. Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

Участниками была особо отмечена важность предлагаемых поправок для каждого гражданина страны. В этой связи выступающие призвали представителей студенческого сообщества к активному диалогу по предлагаемым поправкам.

По словам спикеров, сегодня нашему государству нужна поддержка общества, а обществу нужно сильное государство, которое может реально и эффективно противостоять всем угрозам и вызовам современности.

Члены Алматинского городского филиала Казахстанского союза юристов пояснили необходимость передачи Президентом ряда полномочий Парламенту и Правительству. Реформа направлена на то, чтобы государственный механизм, все три вести власти работали слаженно, и ответственность между ними была пропорционально поделена. Сегодня в Республике Казахстан сформирована слаженная государственная система. Президент в новых условиях будет решать стратегические функции, вопросы внешней политики, а также национальной безопасности и обороноспособности страны. Правительство будет регулировать социально-экономические процессы.

Планируется усиление роли Парламента в формировании Правительства, повышение ответственности кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование Правительства. Планируется также усиление роли Парламента в отношении местной исполнительной власти, совершенствование деятельности Конституционного Совета, судебной системы и прокуратуры.

Широкое обсуждение получили предлагаемые изменения и дополнения в статью 26 Конституции Республики Казахстан, которые нацелены, прежде всего, на обеспечение равенства граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства в вопросах защиты имеющегося у них имущества. Предполагается, что замена в указанной конституционной норме слов «граждане Республики Казахстан» на слово «каждый» позволит улучшить инвестиционный климат, обеспечив гарантии права частной собственности всех физических и юридических лиц, ее неприкосновенности и, в известной мере, позволит определить содержание других прав человека.

Во время встречи состоялось конструктивный обмен мнениями, по итогам которого участники единогласно отметили, что перераспределение полномочий между ветвями государственной власти актуально, своевременно и позволит повысить эффективность системы управления страной.