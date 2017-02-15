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Новости за сегодня

Виртуальная защита детей в школах

 

В последнее время в социальных сетях набирают популярность виртуальные игры «синий кит», «разбуди меня в 4:20», «беги или умри» и другие, склоняющие несовершеннолетних к совершению суицида. И если отдельные государственные органы борются с последствиями, блокируя в судебном порядке доступ к данным играм, то прокуратура Турксибского района г.Алматы направила свои усилия на принятие профилактических мер, вовсе исключающих доступ детей к нежелательным сайтам.

Как известно, интернет разнолик и содержит как полезные, так и опасные вещи, с которыми преимущественно сталкиваются наши дети, кликнув всего пару раз мышкой компьютера. Есть целый пласт контента, пропагандирующий порнографию, насилие, наркотики, азартные игры, а также нанесение себе умышленного вреда и даже доведение до самоубийства. Помимо этого, дети подвергаются влиянию баннерной рекламы, расплачиваясь в режиме онлайн кредитными картами родителей за товары, которые порой являются поддельными и опасными. Интернет-пользователи могут оставлять свои сообщения на вебсайте «горячей линии» общественной организации «Интернет Ассоциация Казахстана» (http://www.safekaznet.kz/report-2) без обязательного требования указывать свою фамилию и имя, обязательно только указать прямую ссылку на противоправный контент.

В этой связи, прокуратурой реализуется проект «Виртуальная безопасность в школе», согласно которого все 26 школ района будут оснащены системой фильтрации от сайтов, содержащих негативную и опасную информацию, в том числе всевозможных вредоносных программ.

Данный проект стал возможным благодаря совместным усилиям прокуратуры, аппарата Акима, отделов образования и ювенальной полиции Турксибского района, а также ТОО «Greenet», предоставившего соответствующее оборудование, позволяющее одновременно фильтровать более 500 млн. сайтов.

 

Прокуратура Турксибского района

 

15 февраля 2017, 18:41
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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