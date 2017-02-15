Назначены ответственные секретари двух министерств
15 февраля 2017, 18:46
Назначения произошли в Министерстве труда и социальной защиты населения и в Министерстве здравоохранения.
В двух министерствах назначены ответственные секретари, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Курмангалиева Аида Даденовна назначена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Она освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения и социального развития.
Аида Курмангалиева родилась 30 декабря 1970 года. В 1993 году она окончила Казахскую государственную академию управления, экономист. Также завершила учебу в Объединенном Венском Институте, Университете Дьюка и Школе государственной политики им. Ли Куан Ю.
Трудовой стаж:
· Экономист, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1993-2002);
· Директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы МЭБП Республики Казахстан (2002-2009);
· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (12.2009-02.2013);
· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2013-06.08.2014);
· Ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (с 13.08.2014)
Токежанов Болат Турганович назначен ответственным секретарем Министерства здравоохранения Казахстана.
Болат Токежанов родился 1 января 1972 года в ВКО. Окончил Казахскую государственную академию управления в 1994 году и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Трудовой стаж:
· Старший налоговый инспектор НИ по Восточно-Казахстанской области (1994-1995);
· Ведущий специалист, начальник финансового управления, заместитель директора Восточно-Казахстанского областного отделения ФОМС (1996-1998);
· Заместитель директора, директор Восточно-Казахстанского областного отделения центра по оплате медицинских услуг (1999-2000);
· Директор Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного предприятия «Денсаулык» (2001);
· Директор информационно-медицинского центра Восточно-Казахстанской области (2001-2003);
· Начальник отдела, начальник управления стратегического развития и международных отношений, заместитель директора департамента экономики и финансов (11.2003-09.2009);
· Директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан (09.2010-2013);
· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (02.2013-25.08.2014)
Фото: inform.kz.
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