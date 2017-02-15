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В одной из квартир Актау обнаружен труп 70-летней женщины

15 февраля 2017, 18:57

Причину и обстоятельства смерти женщины установят криминалисты.


В одной из квартир Актау обнаружен труп 70-летней женщины. Причину и обстоятельства смерти установят эксперты-криминалисты. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "Лада".

Вызов в службу пожаротушения поступил сегодня, 15 февраля, в 11:15. Спасателей вызвали полицейские, к которым обратились соседи женщины.

- Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ срезали металлические решетки на окне. В квартире сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1947 года рождения, - сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

- Причину и обстоятельства смерти женщины установят криминалисты, - рассказали в полиции.

Лиана Рязанцева.

Фото: Sputnik Казахстан.

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