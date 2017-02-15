В Алматинской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя
15 февраля 2017, 19:08
Был задержан гражданин, в автомобиле которого было обнаружено 60 коробок коньяка сомнительного происхождения.
10 февраля сотрудниками СЭР ДГД по Алматинской области была пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции, изготовленной кустарным способом с марками сомнительного происхождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что при проведении рейдовых мероприятий в Илийском районе Алматинской области был задержан гражданин РК, в автомобиле которого было обнаружено 60 коробок коньяка сомнительного происхождения.
" В ходе проведения дальнейшей проверки был установлен подпольный цех, где изготавливали суррогатные напитки: водка и коньяк. По результатам осмотра цеха обнаружены и изъяты ленты с УКМ, готовая алкогольная продукция с наклееным УКМ в количестве свыше 500 бутылок. Спирт в пластиковых емкостях в количестве 105 литров (4 пластиковых канистры белого цвета, объемом 30 литров). Спиртометры в количестве 2 шт., насос в количестве 1 шт, шланги, фильтры в количестве 2 шт, крышки, станок для закупоривания бутылок в количестве 1шт", - говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ст 233 УК РК (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок.
Фото: пресс-служба СЭР ДГД по Алматинской области.
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