В рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама была арестована 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом.

Малайзийские судмедэксперты провели вскрытие тела Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, — скончавшегося в Куала-Лумпуре. Об этом пишет местная газета New Staits Times, передает Об этом пишет местная газета New Staits Times, передает РИА Новости





В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.





Источник в правоохранительных органах заявил, что полиция планирует сделать заявление по итогам вскрытия.





Ранее сообщалось, что после вскрытия Малайзия передаст тело Ким Чен Нама властям КНДР. Издание отмечает, что для передачи тела также необходимо согласование со стороны малайзийского МИД и полиции.





Сообщается, что на территории больницы во время проведения процедуры вскрытия находилось несколько автомобилей посольства КНДР.





В рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама была арестована 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом.



