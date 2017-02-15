Трамп предположил, что Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России
15 февраля 2017, 19:59
Президент США подчеркнул, что Крым был взят Россией во время администрации Обамы.
Президент США Дональд Трамп сделал предположение о том, что бывший глава государства Барак Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России. Соответствующее сообщение он разместил сегодня на своей странице в сети микроблогов "Твиттер", передает ТАСС.
"Крым был взят Россией во время администрации Обамы, - написал Трамп. - Был ли Обама слишком мягким в отношении России?"
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. "Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма, - указал Спайсер. - В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны группировки "Исламское государство" и терроризм".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине с зарубежными партнерами, в том числе с США.
Фото: AP Photo/Evan Vucci.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844389-04c7dbabf93676907a2b1a279ae5b46b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...