Трамп предположил, что Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России

Президент США подчеркнул, что Крым был взят Россией во время администрации Обамы.

Президент США Дональд Трамп сделал предположение о том, что бывший глава государства Барак Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России. Соответствующее сообщение он разместил сегодня на своей странице в сети микроблогов "Твиттер", передает передает ТАСС





"Крым был взят Россией во время администрации Обамы, - написал Трамп. - Был ли Обама слишком мягким в отношении России?"





Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. "Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма, - указал Спайсер. - В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны группировки "Исламское государство" и терроризм".





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине с зарубежными партнерами, в том числе с США.



