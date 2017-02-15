Доминиканских журналистов расстреляли в прямом эфире

Группа злоумышленников проникла в студию радиоузла 103FM и открыла огонь по сотрудникам.

В Доминиканской республике в прямом эфире расстреляли журналистов местной радиостанции, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.





Инцидент произошел в городе Сан-Педро де Макорис. Группа злоумышленников проникла в студию радиоузла 103FM и открыла огонь по сотрудникам. Звуки стрельбы отчетливо слышны на фрагменте онлайн-трансляции, выложенном в сети Facebook. В ходе вооруженного нападения были убиты ведущий Луис Мануэль Медина и продюсер Лео Мартинес. Еще одна журналистка получила тяжелые ранения и сейчас находится в госпитале.





По подозрению в совершении преступления арестованы трое человек, их мотивы выясняются.





Momentos en que se escuchan los disparos dentro de la cabina radial donde murió locutor Luis Manuel Medina en SPM. Más en #NoticiasSINpic.twitter.com/lOqtIhQbxj — Noticias SIN (@SIN24Horas) 14 февраля 2017 г.



