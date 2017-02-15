Доминиканских журналистов расстреляли в прямом эфире
15 февраля 2017, 20:16
Группа злоумышленников проникла в студию радиоузла 103FM и открыла огонь по сотрудникам.
В Доминиканской республике в прямом эфире расстреляли журналистов местной радиостанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
Инцидент произошел в городе Сан-Педро де Макорис. Группа злоумышленников проникла в студию радиоузла 103FM и открыла огонь по сотрудникам. Звуки стрельбы отчетливо слышны на фрагменте онлайн-трансляции, выложенном в сети Facebook. В ходе вооруженного нападения были убиты ведущий Луис Мануэль Медина и продюсер Лео Мартинес. Еще одна журналистка получила тяжелые ранения и сейчас находится в госпитале.
По подозрению в совершении преступления арестованы трое человек, их мотивы выясняются.
Momentos en que se escuchan los disparos dentro de la cabina radial donde murió locutor Luis Manuel Medina en SPM. Más en #NoticiasSINpic.twitter.com/lOqtIhQbxj— Noticias SIN (@SIN24Horas) 14 февраля 2017 г.
Фото: Fotolia/ FrameAngel.
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