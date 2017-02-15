Женщина напала на школьного полицейского в Петропавловске

Школьный инспектор пришел на работу к женщине из-за недопустимого поведения ее дочери-подростка.

В Петропавловске 37-летняя женщина напала на школьного инспектора полиции, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.





По данным пресс-службы, школьный инспектор и его коллега пришли на рынок к матери ученицы восьмого класса, в отношении которой было принято решение о направлении для дальнейшего обучения в спецшколу.





"Девочка не посещает занятия, имеет неудовлетворительные оценки по многим предметам, мама не занимается ее воспитанием. Найти школьницу по месту жительства практически невозможно", — отметили в полиции.





Дважды поведение восьмиклассницы рассматривалось на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери собран и направлен в суд административный материал по статье 127 КРКоАП "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".





"Не застав в очередной раз школьницу дома, ювенальные полицейские пришли в торговый бутик, чтобы узнать о местонахождении девочки. Женщина, завидев полицейских, начала выражаться нецензурной бранью, а затем напала на школьного инспектора, порвав форму и поцарапав шею. Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа собрала материал, который внесен в единый реестр досудебных расследований", — проинформировали в пресс-службе ведомства.





Санкция статьи 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" предусматривает наказание: штраф до 2 тысяч МРП (4538 тенге) или лишения свободы на срок до двух лет.







