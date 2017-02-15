В США допустили создание генетически модифицированных людей

Национальные академии наук и медицины США представили доклад, в котором допускается снятие запрета на создание в будущем генетически модифицированных людей. Однако в этом случае будет разрешено не улучшение человеческих черт и способностей, а только исправление мутаций, способствующих возникновению тяжелых наследственных заболеваний. Об этом сообщает MedicalXpress.





В настоящее время в ряде стран действует запрет на создание человеческих зародышей с отредактированной ДНК. На тот случай, если он будет снят, специалисты предложили ряд рекомендаций, которым должны будут следовать научные и медицинские центры. Во-первых, можно прибегать к изменению генома, если с генетическим заболеванием нельзя бороться никакими другими методами. Во-вторых, редактирование должно касаться только тех генов, которые без сомнения связаны с наследственным расстройством. Кроме того, необходим строгий контроль за клиническими испытаниями, а также наличие достаточного количества данных о пользе и возможных рисках вмешательства в ДНК.





Ученые также считают, что в обсуждениях, касающихся этических и правовых проблем редактирования генома человека, должна участвовать общественность. Это поможет установить международные нормы использования генной инженерии, что, в свою очередь, позволит избежать злоупотребления технологией.





В настоящее время некоторые научные институты проводят эксперименты по изменению человеческой ДНК, однако они ограничены вмешательством в геном соматических (неполовых) клеток. К примеру, в Китае ученые модифицировали иммунные клетки, которые потом были введены в пациента, страдающего раком. Такие изменения не наследуются, поэтому влияют только на одного человека, не затрагивая его потомства.







