Судмедэксперты пока не установили причину смерти Ким Чен Нама

Малайзийским судмедэкспертам пока не удалось установить причину смерти скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама — старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





Покушение на Ким Чен Нама было совершено 13 февраля в аэропорту Малайзии перед вылетом в Макао, где проживают члены его семьи. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.





Ранее местные СМИ сообщили, что судмедэксперты завершили вскрытие тела Ким Чен Нама.





Агентство Reuters со ссылкой на малайзийские правительственные источники передает, что северокорейские дипломаты в Куала-Лумпуре выступали против проведения вскрытия. По данным агентства, решение о передаче тела властям КНДР еще не принято.





Газета New Staits Times сообщала, что для передачи тела необходимо согласование со стороны малайзийского МИД и полиции.





В рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама была арестована 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом и разыскиваются еще несколько человек.



