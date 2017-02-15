Сменился гендиректор футбольного клуба "Кайрат"

Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.

Генеральным директором алматинского клуба назначен казахстанский специалист Алишер Апсалямов . Об этом сообщается на . Об этом сообщается на сайте клуба, передает Zakon.kz





Апсалямов – известный специалист, имеющий серьезный опыт спортивного и футбольного менеджмента.





Алишер Ерболатович получил высшее образование в Suffolk University, после чего занимал административные должности в футбольных клубах "Кардифф Сити" и "Сараево".





Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.



