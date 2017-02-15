Сменился гендиректор футбольного клуба "Кайрат"
15 февраля 2017, 21:34
Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.
Генеральным директором алматинского клуба назначен казахстанский специалист Алишер Апсалямов. Об этом сообщается на сайте клуба, передает Zakon.kz.
Апсалямов – известный специалист, имеющий серьезный опыт спортивного и футбольного менеджмента.
Алишер Ерболатович получил высшее образование в Suffolk University, после чего занимал административные должности в футбольных клубах "Кардифф Сити" и "Сараево".
Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.
Фото: fckairat.com.
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