Сменился гендиректор футбольного клуба "Кайрат"

15 февраля 2017, 21:34

Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.


Генеральным директором алматинского клуба назначен казахстанский специалист Алишер Апсалямов. Об этом сообщается на сайте клуба, передает Zakon.kz.

Апсалямов – известный специалист, имеющий серьезный опыт спортивного и футбольного менеджмента.

Алишер Ерболатович получил высшее образование в Suffolk University, после чего занимал административные должности в футбольных клубах "Кардифф Сити" и "Сараево".

Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.

Фото: fckairat.com.

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