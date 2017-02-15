Премьер-Министру РК оглашен депутатский запрос о повышении зарплаты педагогам

Также мажилисмены просят ограничить привлечение учителей к выполнению заданий, не связанных с обучением и воспитанием детей.

Премьер-Министру РК оглашен депутатский запрос о повышении зарплаты учителям, воспитателям, работникам педагогических учреждений, оптимизации в системе повышения квалификации учителей, ограничении привлечения сил преподавателей для выполнения каких-либо заданий, не связанных с обучением и воспитанием детей. Об этом в Фейсбуке сообщила депутат Ирина Смирнова. В депутатском запросе озвучены проблемные вопросы, которые недавно подняла в интервью Ирина Смирнова. СегодняПремьер-Министру РК оглашен депутатский запрос о повышении зарплаты учителям, воспитателям, работникам педагогических учреждений, оптимизации в системе повышения квалификации учителей, ограничении привлечения сил преподавателей для выполнения каких-либо заданий, не связанных с обучением и воспитанием детей. Об этом в Фейсбуке сообщила депутат Ирина Смирнова. В депутатском запросе озвучены проблемные вопросы, которые недавно подняла в интервью Zakon.kz





«Уважаемый Бакытжан Абдирович! Главой государства определены 5 ключевых приоритетов модернизации страны. Один из них – качественное развитие человеческого капитала в соответствии с вызовами новой глобальной реальности, что является принципиальным условием экономического роста, говорится в запросе.





Для решения этих задач необходима активная творческая работа педагогических коллективов школ, детских садов.





Личность директора школы, заведующего детского дошкольного учреждения, учителя, воспитателя, их значимость для будущего страны становится очень важной.





Вместе с тем, отношение к деятельности педагогических коллективов, размер заработной платы вызывает сомнение в том, что выполнение возложенных на них задач возможно.





Заработная плата воспитателя детского сада 40 000 тенге, начинающего учителя 46 000 тенге.

Единственный «мотиватор» для воспитателей, учителей – работа с детьми, дети.





Наряду с крайне низкой заработной платой, у учителей очень много самой разной дополнительной, так называемой общественной нагрузки. Взять к примеру всеобуч. Каждый учитель имеет прикрепленный участок города, села и должен три раза в год обойти его - а это, примерно, несколько многоэтажных или десятки частных домов, дачные массивы, переписать проживающих там детей от 0 до 18 лет. Причем только со слов пожелавших общаться с ним жителей. Мало того, гражданин представляющий данные не несет ответственность за их достоверность. А сколько граждан не считают нужным давать такую информацию учителю вообще, гонят его, буквально напускают собак! Никто не озадачивается, какой опасности подвергаются учителя, чаще всего это женщины, когда после рабочего дня отправляются обеспечивать общественную нагрузку без всякой оплаты, защиты, полномочий. А когда учителя выяснят, какие дети есть на участке, они же должны собрать подтверждающие документы о том, где учатся эти дети. Если же выявляется после обхода, что на участке проживает не охваченный обучением ребенок, вопрос в отношении директора, курирующего завуча, решается очень строго, вплоть до увольнения. Практически, учителя страны своими силами 3 раза в год осуществляют перепись населения. Таким же образом привлекают учителей при внедрении очередной государственной программы или проведении других мероприятий, например, поиск желающих обучаться по программе бесплатного профессионального обучения и т.п. Еще пример. Проездной документ «Онай» для осуществления пассажирских перевозок на общественном транспорте в г.Алматы полностью оформлялся силами учительства и опять без оплаты за проделанную работу. А ведь транспортные организации даже не государственные, а частные.





Плюс ко всему этому - огромное количество документации, планов работы: календарные, долгосрочные, среднесрочные, поурочные, план своего личного развития, план какого-либо школьного подразделения, которым учителя «награждают» в начале учебного года и так далее.





Все нужно выполнять и отчитываться с доказательствами отработки в виде фотоотчетов, сценариев, эссе учащихся, отзывов коллег и родителей. А еще ведение классных журналов, теперь, без отмены бумажного, еще и электронного и т.д. Заполнение данных обо всех обучающихся детях в НОБД - Национальную образовательную базу данных, где по каждому ребенку задается множество вопросов, которые требуют ответов. Эта достаточно трудоемкая работа также не оплачивается. Отдельной ставки по обслуживанию системы нет. Конечно, нужно среди всего этого и самому развиваться, повышать квалификацию, проходить аттестацию. Вот только вопрос, когда учить детей? Методическая деятельность также важна в школе. Но с 2016 года оплату руководителю методического объединения учителей в школе оптимизировали. Величина её была – 3000 тенге. Теперь и эту работу учителя осуществляют бесплатно.





Также вызывает вопрос организация обучения учителей на курсах повышения квалификации.





Учитель направляется на курсы на 1, 2, 3 месяца. В это время уроки, на которые протарифицирован учитель, чаще всего заменять некому. Они либо проводятся не качественно, либо определяется замена, что снижает качество преподавания. Масштаб проведения курсов повышения квалификации учителей с отрывом от производства прямо ведет к снижению качества преподавания. Также вызывает вопрос стоимость такого обучения. Например, уровневые курсы повышения квалификации директоров школ, проводящиеся в течение 2 месяцев аудиторных занятий стоят для страны около 1 500 000 тенге, для учителей от 300 до 500 тысяч тенге, и это при том, что в группе одновременно обучаются около 20-30 человек, а ведет курс 1 тренер. Хочется услышать ответы на вопросы:

1. Какова себестоимость такого обучения ?

2. Возможно ли изменить форму обучения на дистанционную ? Что решит многие проблемы.

3. Почему новые подходы в обучении до сих пор не изучаются в педагогических вузах и колледжах ? Чтобы снова переучивать по окончании ?

4. Почему по итогам учебы сертификат выдает частная организация ?





Как показывают различные независимые исследования в области образования, внутри системы имеются резервы для перераспределения средств с целью их эффективного использования и возможности повышения заработной платы работникам образования.





В связи с вышеизложенным убедительно просим Вас:

1. Изыскать финансовые средства для увеличения заработной платы учителей, воспитателей, работников педагогических учреждений.

2. Рассмотреть возможность оптимизации в системе повышения квалификации учителей, выведение её в дистанционную форму.

3. Решить вопрос оплаты руководителей методических объединений учителей в школе.

4. Ограничить привлечение сил преподавателей для выполнения каких-либо заданий не связанных с обучением и воспитанием детей.





Запрос пописали депутаты фракций "Народные коммунисты" , "Нұр Отан" и Ассамблеи народа Казахстана







